El español José Miguel González 'Míchel', entrenador de los Pumas UNAM, líderes del fútbol mexicano, reveló este martes sentirse muy a gusto en el país y disfruta la comida, aunque se declaró vencido ante el menú con picante.

"Estoy fenomenal en México, mejor que en otros sitios incluso de Europa, no porque sean buenos o malos, sino por lo que vivimos ahora. Tenemos mucha ilusión de seguir, eso sí, el picante me sigue ganando, no puedo con él", confesó en entrevista con Efe.