El entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, Miguel Herrera, aseguró este martes no ser terco y abrió la posibilidad de cambiar su estrategia de juego, si sus jugadores no se adaptan a ella.

"Si ellos me dijeran, no entendemos, no soy terco, ni pico piedras, ni como vidrio; me replanteo todo y busco que el equipo funcione mejor", señaló el estratega.