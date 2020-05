El histórico político izquierdista Porfirio Muñoz Ledo es de los pocos diputados del oficialismo mexicano que se atreven a criticar en público al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A sus 86 años, tiene claro que no es un "borrego" y que nadie lo va silenciar.

"No soy discordante, soy opinante. En muchas de sus iniciativas estoy de acuerdo, pero hay algunas en las que no lo estoy y no me voy a callar en ningún momento ni en ninguna circunstancia", expresó este miércoles en entrevista con Efe el diputado, quien teme que la crisis del COVID-19 deje en jaque el proyecto político de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante que ayudó a fundar.