El entrenador del León del fútbol mexicano, Ignacio Ambriz, reveló este miércoles que aunque se ha preparado para crecer como entrenador, le importa más la libertad de sus jugadores, a quienes primero valora como humanos.

"Me importa la parte humana más que la futbolística, me interesan ellos como personas. Si les llego por las fibras sensibles me harán caso, mi forma de trabajar es convencerlos y darles la oportunidad de que me digan cómo se sienten cómodos", confesó a EFE Ambriz, que gue ayudante de Javier Aguirre en el Osasuna y el Atlético de Madrid.