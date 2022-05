27 may. 2022

EFE Ciudad de México 27 may. 2022

Cansada de tener que demostrar "un puntito más" que los demás "como cualquier mujer", la española Natalia Lacunza abraza sus logros y hace música a su gusto, y las reflexiones que surgen de este ejercicio, así como su paso a la vida adulta, las describe en "Tiene que ser para mí", su primer disco.

"Nosotras como artistas, y en cualquier profesión, tenemos que demostrar un puntito más, cuestionarnos un puntito más y tenemos ese ojo que nos juzga muy integrado por dentro. Este disco es un poco decir: sé que lo bueno que me pasa me lo merezco y tiene que ser para mí, no tengo que dudar de ello ni de mí misma por lo que digan los de fuera", cuenta este viernes en entrevista con Efe Lacunza, quien se encuentra en México por segunda ocasión.