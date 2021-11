Los compuestos de la zona media de la gama -C2 como P Zero Blanco (duro), C3 como P Zero Amarillo (medio) y C4 como P Zero Rojo (blando)- han sido los elegidos por Pirelli para los neumáticos que se utilizarán el próximo fin de semana en el GP de México, que regresa al calendario después de dos años de ausencia.

Se trata de la misma designación utilizada en la última edición de la carrera, celebrada en 2019 en casi las mismas fechas, y un grado más dura que en 2018 (cuando se descubrió que el C5 era una opción demasiado agresiva para el circuito Hermanos Rodríguez), explica la marca proveedora de neumáticos para el Mundial de Fórmula Uno.