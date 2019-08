Fotografía sin fechar cedida por Paramount Pictures que muestra un fotograma de la película "Dora and the Lost City of Gold" donde aparece la actriz estadounidense Isabela Moner (i). EFE/ Vince Valitutti Paramount Pictures SÓLO USO EDITORIAL NO VENTAS

Ni el cine de terror con "Scary Stories to Tell in the Dark" ni la apuesta infantil de "Dora and the Lost City of Gold" pudieron con "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", que este fin de semana volvió a ocupar el número uno de la taquilla nacional.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, "Hobbs & Shaw", el primer "spin-off" (cinta derivada) de "Fast & Furious", se anotó este fin de semana 25,4 millones de dólares mientras que en todo el mundo su recaudación acumulada asciende ya a 332,6 millones.