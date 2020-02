Fotografía familiar cedida donde aparece el niño Tyler, de cuatro años, que fue enviado a un albergue para menores no acompañados en Los Ángeles y desde entonces solo se comunica dos veces con su padre, una por video llamada y la otra en persona, ésta última el pasado martes. EFE/ Foto familiar /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Tyler tiene cuatro años, no le gusta dormir solo y siempre lo hace abrazado de su papá, pero desde hace diez días cuando fue separado de su familia y enviado a un albergue de menores migrantes en Los Ángeles sus noches son un martirio, y "esto le está causando un gran daño", asegura su padre, que lucha por recuperarlo.

"Me dijo que él tenía miedo en la noche porque dormía solo, y que no podía dormir, que por favor me lo llevara ya", relató a Efe Juan, el padre de Tyler, quién no quiso revelar su apellido.