Los niños con diabetes tipo 1 en México suelen ser incomprendidos y discriminados en los centros de cuidado como las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a la falta de información de los responsables sobre la enfermedad, denunció este sábado la mamá de una pequeña.

"Antes de ser diagnosticada, Miranda iba a una guardería del IMSS, pero cuando nos dicen que tiene diabetes tipo 1 e intento reingresarla, me encontré con que no podía porque según el reglamento los niños con diabetes y VIH no son aptos para ir", asevera a Efe Alma Núñez, mamá de Miranda Nani.