Las niñas y niños que viven en territorios de violencia o conflicto pueden sufrir alteraciones graves en su desarrollo cognitivo y en su control emocional, advirtió este lunes la organización Save the Children. En México, explicó María Josefina Menéndez, directora general de Save The Children México, actualmente mueren a diario cuatro niños y adolescentes a causa de la violencia. EFE/Cortesía Save The Children/SOLO USO EDITORIAL, NO VENTAS