A pesar de los desacuerdos para abordar la crisis del coronavirus SARS-CoV-2, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este miércoles que exista una ruptura entre el Gobierno y el sector privado, mientras algunos empresarios de alto perfil ofrecieron su solidaridad.

"No hay ninguna ruptura. Tengo una comunicación permanente con los empresarios, esto es notorio, en los últimos días me he reunido con muchos empresarios. La mayoría está cumpliendo la recomendación de que no se despida a sus trabajadores y se les mantenga su salario", afirmó.