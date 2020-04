Fotografiá fechada el 15 de febrero que muestra una vista general del torneo de la liga Latinoamericana de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

El chileno Joaquín 'Plugo' Pérez, carrilero central de All Knights, reconoció este martes que no se consideran los favoritos para ganar el torneo Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA).

"No nos sentimos favoritos, pero sí el equipo que más mejoró su nivel estas últimas semanas. Quién sabe cómo van a jugar los otros equipos que están en la fase final", explicó a Efe.