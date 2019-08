El centrocampista Dieter Villalpando, de las Chivas de Guadalajara, respaldó el trabajo del técnico Tomás Boy y aseguró este jueves que los jugadores son los responsables de la irregularidad en el torneo Apertura.

"No creo que se esté jugando la permanencia el entrenador, estamos contentos con él porque trabaja bien. No se han dado los resultados no por el entrenador; nosotros somos los que actuamos en la cancha, él pone a los once, pero nosotros somos los que tenemos que responder", afirmó el jugador en conferencia de prensa.