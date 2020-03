A punto de cumplir 54 años de edad y con más de 30 como profesional del rejoneo, el español Pablo Hermoso de Mendoza ha sentido el trajín del toreo y, aunque atisba el retiro, aseguró este lunes que le gustaría torear durante toda su vida.

"Me gustaría torear hasta el último día de mi vida, porque es mi pasión, es lo que más me gusta y para lo que he vivido”, dijo a Efe.