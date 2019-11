Vivir con VIH en México todavía suele ser motivo de discriminación para los pacientes que padecen esta enfermedad debido a los prejuicios sobre su actividad sexual y la poca información de cómo se contagia este padecimiento, coincidieron pacientes.

"En la preparatoria recibía burlas, indirectas. Me han llegado a negar trabajos por mi activismo, saben que colaboré en organizaciones de apoyo a VIH y simplemente no me contratan", dijo a Efe José Miranda, un joven que vive con el virus en el marco del Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad que se conmemora el 1 de diciembre.