Pacientes y representantes de organizaciones civiles pidieron este viernes a autoridades de salud reducir brechas en la atención del cáncer en México, garantizar la atención médica y el acceso a los tratamientos.

"Lo complicado es que no hay medicamentos, no hay quimioterapias, hay que estarlas buscando porque no tenemos tratamiento", explicó a Efe Mariana Valencia, una mexicana de 19 años que padece leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer en la sangre.