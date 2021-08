María Guadalupe (d), y Raúl Reyes (c), padres del menor que presuntamente fue abusado sexualmente por el diputado Saúl Huerta, acudieron este miércoles a la Cámara de Diputados de Ciudad de México. EFE/ Mario Guzmán

Los padres de uno de los menores presuntamente abusados por el diputado mexicano Saúl Huerta acudieron este miércoles a las puertas de la Cámara de Diputados para pedir que levanten la inmunidad parlamentaria del legislador a fin de que pueda ser procesado.

"Esperamos que no sea una cortina de humo y nos sigan mintiendo y solapando", dijo a la prensa la madre, María Guadalupe Lezama, quien consideró que si no se aprueba el desafuero "sería una desilusión de que no se está haciendo justicia".