El entrenador del Mazatlán FC, Francisco Palencia, afirmó este martes que el equipo debe guardar la calma y evitar la desesperación para marcar goles en su primera experiencia en la Primera división del fútbol mexicano.

"No podemos caer en la desesperación y no debemos caer en la ansiedad, no voy preocuparme; tanto si vamos a fallar o la vamos a meter, mañana nos pondremos a trabajar la definición, el equipo en los dos partidos hizo bastantes jugadas de gol", señaló en videoconferencia de prensa.