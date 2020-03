La mexicana Paola Espinosa, doble medallista olímpica de saltos, aseguró este lunes que después de tantos años en el deporte experimenta un sentimiento distinto, relacionado con la alegría en los entrenamientos y las competencias.

"He logrado lo que he querido gracias a mi trabajo y siento que ahora lo disfruto más. A pesar de que salí de casa y dejé a mi bebé, esto es lo que me gusta hacer", dijo Espinosa a una interrogante de Efe luego de regresar de Canadá.