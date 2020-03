La mexicana Paola Longoria, mejor jugadora de raquetbol del mundo en los últimos siete años, aseguró este jueves que su aislamiento por el COVID-19 es una oportunidad para crecer e introducir cambios en su entrenamiento.

"He tratado de hacer alguna rutina nueva como estiramientos de yoga a los que no estaba acostumbrada y que me vienen bien para mantener fuerte el cuerpo, son áreas de oportunidad para mejorar el estado físico sin salir de casa. Ahora negocio para que me presten el gimnasio de donde vivo", dijo Longoria a EFE.