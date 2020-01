El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo cúpula empresarial de México, pidió este miércoles al sector público y al privado que incrementen la inversión hasta el 25 % del producto interior bruto (PIB) para lograr que la economía mexicana supere el estancamiento de 2019.

"Si no movilizamos la inversión para alcanzar el 25 % respecto al PIB no tendremos crecimiento. Al no tener crecimiento no podemos generar mayor cantidad de empleos", expresó en rueda de prensa el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.