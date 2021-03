La mexicana Laura Juliana Ramírez adoptó a su perro blanco y negro y decidió emprender un proyecto de ilustración al ver que un animal despierta el niño interior de muchos. Ahora, Perrito Feminista se convirtió en un referente con el que muchas jóvenes -y también adultas- aprenden sobre el empoderamiento de la mujer.

"Siempre me han gustado los perros y adopté una mascota. Y siento que un perro te regresa a la niñez, te regresa a cuidar de algo, de un ser con el que aprender. Tampoco creo que el perro como tal tenga un sexo, no es hombre, no es mujer: es perro y ya", dijo este miércoles a Efe Laura Juliana.