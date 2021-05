10 may. 2021

EFE Pachuca (México) 10 may. 2021

El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador de los Tuzos de Pachuca del fútbol mexicano, aseguró que su equipo se concentrará en su juego y no en el del América, al que enfrentarán en los cuartos de finales del torneo Clausura.

"Nuestros partidos dependen de nosotros, no del rival. Lo único que pido es hacer lo nuestro, ser un equipo vertical, tratar de no recibir gol de local y buscar el partido de visita; que dependa de nosotros, no del América", señaló en una rueda de prensa.