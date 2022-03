Varias personas se manifestaron este martes en la Ciudad de México por el acto de discriminación contra la indígena otomí Brígida Ricardo en el restaurante del Centro de Cultura Casa Lamm, donde la mujer quiso entrar al baño y el acceso no le fue permitido.

"Estoy un poco triste, pero ya he vivido mucha discriminación en nuestro país. Lo que me hicieron el domingo fue algo horrible. Nosotros (indígenas otomíes) nos vestimos, portamos la vestimenta, y cuando te hacen algo así directamente duele, sientes que no vales nada, es algo horrible", dijo Brígida en entrevista con Efe.