José Alberto Alonso, candidato a la presidencia municipal de Acapulco, por el partido Fuerza por México y quien salió ileso de un ataque a balazos el miércoles, aseguró que estos actos "de cobardía" no harán que deje la contienda electoral.

“Yo creo que sí iban directamente hacia mi persona, querían acabar con nuestra vida. Catorce impactos de bala de arma de fuego es lo que nos dice la Fiscalía, no eran flores, creo que querían acabar y no lo lograron, no lograron su objetivo y yo les digo a todos ellos que no nos vamos a detener”, dijo a Efe el político.