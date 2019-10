El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes desconocer si Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) investigado por corrupción, se fugó del país.

"La información que tengo es que hay una investigación o dos, Pero que no hay orden de aprehensión o que se haya fugado o que esté enfermo. Eso no. No tengo esa información", dijo el mandatario al ser cuestionado por el asunto durante la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.