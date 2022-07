El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que investigan al juez Juan Pablo Gómez Fierro por otorgar un amparo contra la multa que debía pagar la energética española Iberdrola a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por 9.145 millones de pesos (unos 448 millones de dólares).

“Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de (casi) 10.000 millones de pesos (490 millones de dólares) porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos”, apuntó en su rueda de prensa matutina.