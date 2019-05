23 may. 2019

EFE México 23 may. 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó este jueves los señalamientos de medios de comunicación sobre falta de medicamentos y despidos en el sector salud al "hampa del periodismo", dedicada a calumniar.

"No se está despidiendo a nadie, a nadie. Es propaganda para afectarnos. Ya ves cómo es el hampa del periodismo. No todos (ustedes) desde luego, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia, cuando no mancha, tizna", apuntó el mandatario desde Palacio Nacional.