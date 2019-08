El empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, acusado de dirigir un suculento negocio de precursores químicos para elaborar drogas, se mostró este martes contrario a que el Gobierno mexicano subastara sus propiedades mediante una carta escrita desde la cárcel.

"No estoy de acuerdo en que el Gobierno mexicano me quite mis propiedades. Soy totalmente inocente de todo lo que me acusan", expresó en una misiva dirigida al periodista Ciro Gómez Leyva.