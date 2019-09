El colombiano Nairo Quintana (Movistar) admitió que no pudo "hacer más" en el ascenso al Acebo, donde perdió en meta 1.36 sobre Roglic y Valverde, porque "no estaba bien", cansado de una larga temporada que "comienzas en enero a tope hasta ahora".

"No se puede hacer más. No vamos a ponernos a llorar por algo que no lo merece. Hoy no estaba bien. Sentía mucho cansancio; es lo que hay cuando comienzas desde enero a tope hasta ahora".