El ídolo español Raphael, quien está presentando en conjunto sus proyectos "Sinphónico" y "RESinphónico", lleva ya 60 años de carrera y consideró este martes en Ciudad de México que el público no tiene que decirle lo que quiere porque él ya lo sabe.

"Tengo tantos temas que si hay una cosa que no me guste la quito y el público no se da ni cuenta. La dejo descansar (la canción) y a los dos meses la vuelvo a poner porque la extraño. Yo me lo cocino todo. El público no tiene que decirme nada porque yo ya sé lo que quiere", sentenció el "Divo de Linares".