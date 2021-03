La nueva princesa Disney no podía llegar en mejor momento: Raya es una guerrera con una aventura propia de los mejores "Indiana Jones" o "Tomb Raider", que debe unir a su pueblo para salvarlo de una amenaza que ha fracturado a la sociedad.

"Raya and the Last Dragon", el último estreno de la factoría de entretenimiento codirigido por el mexicano Carlos López Estrada, centra su acción en un reino inspirado por el sudeste asiático que, a pesar de toda la imaginación, resulta increíblemente cercano al mundo real.