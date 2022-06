El rapero y compositor puertorriqueño Residente ganó un premio en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions por su vídeo musical sobre la colonización y la división social "This is Not America", informó este miércoles Sony Music.

Dirigido por el francés Gregory Ohrel y, creativamente, por Residente, el vídeo musical mezcla el simbolismo de distintas culturas, retratando a niños indígenas sentados sobre objetos desechables del capitalismo global.