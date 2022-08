Fotografía cedida hoy, por Call of Duty Mobile, de Ricardo Gómez, uno de los 'gamers' mexicanos más destacados que juega para el equipo Zygnus, en la Ciudad de México (México). EFE/Call of Duty Mobile/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

A los ocho años, Ricardo Gómez, uno de los 'gamers' mexicanos más destacados en Call of Duty Mobile, soñaba con que le pagaran por jugar fútbol en las Águilas del América y aunque su sueño se frustró, logró generar ingresos por una de sus pasiones, los videojuegos.

"Jugar Call of Duty es como un trabajo, algo que me permite tener ingresos mientras estudio. Todavía no dimensiono que genero dinero con uno de mis pasatiempos", explicó este sábado a Efe el videojugador de 19 años del equipo Zygnus.