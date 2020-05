9 may. 2020

El uruguayo Diego Rolán, delantero del Juárez del fútbol mexicano, aseguró este sábado que su equipo posee una fuerte mentalidad y no sufrirá secuelas de tantas semanas de encierro por la COVID-19.

"Perder continuidad no es bueno porque el equipo estaba jugando bien, pero somos mentalmente fuertes, con ambiciones. Eso nos va a servir a la hora de volver. No me preocupa los días que hemos pasado en encierro porque sé que somos un equipo fuerte en el tema mental", dijo a Efe el atacante.