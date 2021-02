La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff hizo este lunes un llamado a construir más "movimientos populares" en América Latina que combatan las desigualdades y el neoliberalismo como el argentino Alberto Fernández, el boliviano Luis Arce y el ecuatoriano Andrés Arauz.

"Nos enfrentamos a una inmensa concentración de ingresos y si no construimos fuerzas políticas, no movilizamos a la población o no construimos movimientos populares, no vamos a combatir ni reducir de forma sistemática esa desigualdad", argumentó en un foro virtual del partido mexicano Movimiento Ciudadano (MC).