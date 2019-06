El púgil mexicano Andy Ruiz Jr., campeón mundial de peso completo, consideró este miércoles que su deporte se afronta en solitario, pero en el caso del 'bullying' (acoso), práctica que sufrió, dijo que se necesita hacer labor de equipo, especialmente con la ayuda de los amigos.

"El 'bullying' es malo, me lo hicieron cuando era niño porque estaba gordito y me aguantaba. No tienes que dejar que esas palabras te hagan irte hacia abajo. Es posible salir con la ayuda de nuevos amigos, que te apoyen y estén detrás de ti", señaló Ruiz Jr., quien se encuentra de visita en la Ciudad de México.