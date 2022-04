Con el contundente mensaje "nos vemos en los tribunales", dirigido al productor mexicano Luis De Llano, la cantante Sasha Sokol explicó la situación de abuso sexual que vivió en su infancia a manos de quien en aquel entonces era su representante.

"Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue 'transparente'. Nada está más lejos de la verdad", cuenta la cantante en un boletín difundido a los medios y en sus redes sociales.