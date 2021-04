Joan Manuel Serrat confesó haber pasado varios meses de la pandemia sin escribir porque "no veía para qué" al no poder subir a los escenarios, según explicó en una videollamada con el escritor Paco Ignacio Taibo II.

"Estoy escribiendo, pero he pasado una temporada larga que no, unos meses, en que no veía para qué. Yo siempre he necesitado una razón para escribir, no cuatro versos, pero si vas a escribir ya unas canciones es para subirlas a los escenarios y cantarlas. Si no ¿quién las va a escuchar?", sentenció Serrat.