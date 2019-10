El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador de Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró este jueves que detesta que le exijan ganar de cualquier forma, porque en sus equipos el estilo está por encima de cualquier cosa.

"No me gusta ganar como sea, me gusta ganar de acuerdo con mi estilo; detesto cuando me dicen que hay que ganar como sea porque no lo comparto y no lo voy a hacer", advirtió Siboldi en conferencia de prensa luego del entrenamiento de Cruz Azul.