El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul, dijo en conferencia de prensa este jueves que su equipo no puede caer en una zona de confort por la goleada que le propinaron al América en la jornada anterior del Apertura ni menospreciar a su próximo rival: Morelia.

"Luego del partido con América no podemos confiarnos, no debemos entrar en zona de confort y pensar que porque le ganamos a un equipo como América ahora podemos hacer menos a un rival como Morelia, que en el papel parecen un rival inferior a nosotros, pero no podemos verlo así", advirtió el estratega.