Fotografía del 27 de febrero de 2019 que muestra a personas con el Síndrome de Morquio. Durante 41 años de su vida Catalina Gaspar tuvo diagnósticos falsos, ninguno de los doctores que visitaba sabía cuál era su enfermedad. No fue sino hasta hace cuatro años que un genetista la diagnosticó Síndrome de Morquio. EFE

"Toda la vida he tenido diagnósticos falsos, hasta hace cuatro años apenas me diagnosticaron bien", relata a Efe, y añade: "Me dieron muchos, pero nunca el verdadero hasta que ya había quedado en silla de ruedas".