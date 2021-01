Fotograma cedido por Warner Bros. donde aparecen Daniel Kaluuya (arriba) como Fred Hampton y LaKeith Stanfield (abajo) como William O'Neal, durante una escena de la película "Judas and the Black Messiah" que pasará este año por el festival Sundance. EFE/ Glen Wilson Warner Bros. SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS CRÉDITO OBLIGATORIO