Fotografía cedida por HBO de la serie "The Plot Against America". EFE

Un demagogo célebre por sus hazañas privadas llega a la presidencia de Estados Unidos con el lema "America first" y un peligroso tufo totalitario. El argumento podría estar inspirado en la actualidad pero es la novela de Philip Roth "The Plot Against America " (2004), que llega mañana a HBO.

David Simon, feroz crítico del gobierno de Donald Trump, fue el encargado de adaptarla junto a Ed Burns, co-creador de "The wire". La plataforma se lo propuso hace años, pero el productor y guionista reconoció que fue la llegada de Trump al poder lo que le convenció de la pertinencia del encargo.