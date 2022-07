Fotograma cedido hoy por Netflix que muestra a la joven Maisie Brumble junto al marinero Jacob Holland en la nueva película animada "The Sea Beast". EFE/ Netflix /SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Netflix vuelve a apostar por la animación en "The Sea Beast", una película de los creadores de "Moana" y "Big Hero Six" que imagina una aventura marina en la que un capitán empeñado en luchar contra monstruos descubre otro modo de ver el mundo gracias a una inesperada, y pequeña, compañera.

Después de aciertos como "Klaus" (nominada al Óscar) y "The Mitchells vs. the Machines" (ganadora del Annie a mejor película), el gigante del "streaming" ha fichado a uno de los veteranos de los estudios Disney, Chris Wallace, para volver a conquistar al público familiar con el estreno, este fin de semana, de su nueva cinta animada.