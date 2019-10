La película "The Two Popes", del brasileño Fernando Meirelles, con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce como protagonistas, se llevó el premio de la audiencia del festival no competitivo GEMS 2019 en Miami, anunció este lunes el Miami Dade College (MDC), organizador del evento.

El festival, que terminó la noche del domingo, premió con el Gigi Guermont este drama de Netflix inspirado en una historia real sobre la dirección futura de la Iglesia Católica.