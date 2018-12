El presidente, Donald Trump, amenazó hoy con no firmar ninguna ley hasta no tener una seguridad fronteriza "perfecta", después de que el Senado aprobara un proyecto de presupuesto que busca evitar el cierre parcial de la Administración y que no incluye fondos para el muro con México.

"De lo que están empezando a darse cuenta es que no firmaré ninguna de sus leyes, incluida infraestructura, a menos que tenga una seguridad fronteriza perfecta. ¡Estados Unidos gana!", señaló Trump en Twitter.