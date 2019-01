El presidente, Donald Trump, insistió hoy en que el muro con México es una "necesidad" y afirmó estar dispuesto a mantener el cierre parcial de la Administración "el tiempo que haga falta".

"El muro es una necesidad. Todas las otras cosas, los sensores y los drones, son una maravilla, funcionan si tienes un muro. Si no tienes el muro, no importa. Un dron no va a parar a un millar de personas de atravesar la frontera", afirmó Trump en un acto en la Casa Blanca.