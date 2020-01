Fotografía cedida por Cristina For Texasdonde aparece la latina Cristina Tzintzún, de 37 años, que es una de las principales candidatas demócratas a enfrentarse al senador republicano John Cornyn en las elecciones de noviembre con el objetivo de ocupar uno de los dos puestos del Senado nacional que representan al estado de Texas. EFE/ Cristina For Texas /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS