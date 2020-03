Lo que se inició como un desacuerdo por una falta durante un juego de fútbol en una cancha comunitaria de Arizona terminó con la detención del mexicano Saúl García, su traslado al temido Centro de Detención de Eloy y una posible deportación.

"Fueron problemas de pasión futbolera. Recuerdo que ese día no iba a jugar, pero faltó gente y me puse de portero. No llevaba ni veinte minutos el partido cuando el árbitro marcó un 'foul' que no era, y pues nos hicimos de palabras y le di una cachetada", relató a Efe García, quien emigró de Colima (México) a Arizona desde hace más de dos décadas.